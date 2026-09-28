Поддельные документы и «свои люди» в отделах: В Москве накрыли миграционную схему

В Московском регионе пресекли деятельность группы, которая, по данным правоохранителей, помогала иностранцам незаконно легализоваться в России. Операцию провели сотрудники столичной полиции, ГУ МВД и регионального управления ФСБ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве и Подмосковье перекрыли канал незаконной миграции. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как выяснили в ведомстве, за деньги участники схемы оформляли поддельные бумаги для получения гражданства, вида на жительство, разрешений на работу и постановки на миграционный учёт. В документах указывались ложные сведения о пересечении границы и местах пребывания иностранцев.

В Москве и Подмосковье задержали активных участников группы, фиктивных собственников жилья, посредников и курьеров. Среди фигурантов оказались двое сотрудников районных миграционных подразделений. При обысках правоохранители изъяли поддельные документы, печати и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Пока установлено 20 эпизодов незаконной регистрации иностранцев. Возбуждены уголовные дела об организации нелегальной миграции, фиктивной постановке на учёт и превышении должностных полномочий.

Ранее в Москве раскрыли группу, которую подозревают в незаконной легализации иностранцев. По версии следствия, в неё входили семь человек, включая трёх бывших сотрудников МВД, а схема охватывала несколько столичных районов и Балашиху.