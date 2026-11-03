Силы ПВО Минобороны России уничтожили ещё 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых аппаратов за вечер 2 ноября и ночь на 3 ноября достигло 84.

Из них 56 беспилотников уничтожены с начала суток 3 ноября. Предыдущее сообщение касалось перехвата 16 аппаратов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник в мессенджере «Макс» в 03:47 мск.

Места падения фрагментов Собянин не уточнил. Сведений о пострадавших и повреждениях в его сообщении нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 212 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, перехваты проводились над российскими регионами, включая Московский, а также над Чёрным и Азовским морями. Ночью ранее ведомство сообщало об уничтожении 235 аппаратов над 16 областями и Московским регионом.