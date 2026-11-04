Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 972 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные привело Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции. Информация опубликована в официальном канале ведомства.

В сообщении военного ведомства говорится, что все 972 воздушные цели были сбиты средствами ПВО. Российские военные продолжают отражать массированные атаки беспилотников, интенсивность которых заметно возросла в последние дни.

В частности, в ночь на 4 ноября дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников над 15 российскими территориями и акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом Минобороны сообщило в отдельной утренней сводке.

Воздушные атаки отражали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и Воронежской областями. Беспилотники также уничтожали в Саратовской, Самарской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и Адыгее. Часть дронов была перехвачена над морскими акваториями. При этом утренняя статистика охватывает только ночной период, тогда как данные о 972 уничтоженных аппаратах относятся к суточной сводке.

Предыдущая ночь также сопровождалась масштабными воздушными атаками. Как сообщал Life.ru, 3 ноября российские средства ПВО уничтожили 856 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать территории от Ярославской области до Крыма. Дроны перехватывали над 13 областями страны, Московским регионом и акваторией Чёрного моря.

В числе регионов, подвергшихся налёту, оказались Брянская, Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Особенно интенсивной атака была в Ярославле, где, по словам губернатора Михаила Евраева, в налёте на нефтеперерабатывающий завод участвовали 124 беспилотника. На предприятии возник пожар, осколочные ранения получили двое сотрудников. Обломками также повредило окна жилых домов и автомобили.