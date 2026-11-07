Воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников за семь часов объявили сразу в 18 регионах России. Предупреждения действовали с полуночи до 07:00 мск 7 ноября. При этом к восьми утра опасность сохранялась в восьми субъектах страны.

Ракетную опасность объявляли в Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

Об угрозе атак беспилотников предупреждали жителей Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. В Липецкой и Волгоградской областях объявляли оба вида опасности.

Наиболее масштабную атаку беспилотников отразили в Ростовской области. За ночь силы ПВО уничтожили более 50 дронов. В результате падения обломков оказалось повреждено остекление жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Воронежской области, по информации губернатора Александра Гусева, сбили 27 беспилотников. В Белгородской области два человека получили ранения при атаках БПЛА. Один из дронов врезался в многоквартирный дом в Белгороде, где после детонации загорелись балконы нескольких квартир.

О повреждениях гражданской инфраструктуры сообщил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительным сведениям, в регионе также есть пострадавшие. На местах происшествий работают оперативные службы.

Воздушные тревоги затрагивают российские регионы уже несколько дней подряд. Так, 5 ноября угрозу ракетных ударов и атак БПЛА объявляли в 26 субъектах страны. Тогда предупреждения действовали в пяти федеральных округах, а к восьми утра сохранялись в десяти регионах.

Днём ранее, 4 ноября, российские военные сообщили об уничтожении 709 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над 15 регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.