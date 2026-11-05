Ракетную и беспилотную опасность с начала суток 5 ноября объявляли в 26 регионах России. Предупреждения затронули сразу пять федеральных округов, причём наиболее масштабными они оказались в Центральной России. Об этом свидетельствуют предупреждения МЧС и оперштабов регионов.

В Центральном федеральном округе различные режимы воздушной угрозы действовали в 12 субъектах. При этом в Брянской и Орловской областях предупреждения сохраняются ещё с 3 ноября. На юге страны об опасности сообщали жителям Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей. Региональные власти предупреждали население о возможной угрозе с воздуха.

В Приволжском федеральном округе тревоги затронули Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую и Ульяновскую области. На Северном Кавказе предупреждения вводили в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Единственным регионом Северо-Западного федерального округа стала Вологодская область. Там также объявляли беспилотную опасность.

По состоянию на 08:00 мск угроза атаки беспилотников сохранялась в десяти регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.