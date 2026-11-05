В Рязанской области после атаки БПЛА пострадал человек
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Мирный житель пострадал в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава области в телеграм-канале.
По данным властей, повреждения получили частные дома в Рязанском округе. А в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.
Кроме того, в результате атаки в Рязани обломки беспилотников повредили объекты промышленной инфраструктуры, на территории предприятий возникли возгорания. Повреждены ЛЭП, из-за чего в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. А в школе № 58 выбило стёкла, поэтому занятия были отменены.