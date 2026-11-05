Мирный житель пострадал в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава области в телеграм-канале.

По данным властей, повреждения получили частные дома в Рязанском округе. А в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.