Ночная атака беспилотников на Рязанскую область привела к пожарам на промышленных объектах, повреждению жилых домов и перебоям с электричеством. Есть пострадавший, а в одной из школ областного центра пришлось отменить занятия. О последствиях массированной атаки сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы области, в Рязани обломки беспилотников повредили объекты промышленной инфраструктуры, на территории предприятий возникли возгорания. Кроме того, повреждены линии электропередачи, из-за чего в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе № 58 выбило стёкла, поэтому занятия сегодня не состоятся.

«Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщил Малков.

Последствия атаки также зафиксировали в муниципальных округах. В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка, расположенная в частном секторе.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Власти оценивают причинённый ущерб и занимаются восстановлением электроснабжения. Губернатор призвал жителей по возможности ограничить передвижение по городу и соблюдать осторожность.

«Если увидели обломки БПЛА, не подходите к ним и не трогайте их. Сразу звоните по номеру 112», — предупредил глава региона.

Малков также обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями о ситуации в области.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью над Воронежем и семью районами области силы ПВО уничтожили 48 беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако обломки дронов повредили забор частного дома и полуприцеп в пригороде Воронежа. После отражения атаки в регионе отменили режим опасности БПЛА.