Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Климовском районе Брянской области. Под удары попали посёлок Климово и окрестности села Могилёвцы. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, в Климове дрон-камикадзе нанёс удар, в результате которого двое мужчин получили осколочные ранения. Кроме того, осколками был повреждён магазин.

Ещё два человека пострадали неподалёку от села Могилёвцы, где беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Всем четверым раненым оказали медицинскую помощь.

«Вследствие атаки БПЛА в селе Сачковичи Климовского района повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил Ковальчук.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские средства ПВО за день уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами страны. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкирией, Крымом и Татарстаном.