Силы ПВО уничтожили 48 беспилотников над Воронежем и семью районами области минувшей ночью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Повреждения зафиксировали в пригороде Воронежа, где фрагменты сбитых дронов упали на частную территорию. Глава региона указал, что в результате падения обломков повреждены заборы частного дома и полуприцеп.

После отражения атаки в Воронежской области отменили режим опасности БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении около 50 беспилотников в Ростовской области в ночь на 5 ноября. По словам губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО отражали воздушную атаку в четырёх районах региона.