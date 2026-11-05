Над Воронежской областью за ночь уничтожили 48 БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Силы ПВО уничтожили 48 беспилотников над Воронежем и семью районами области минувшей ночью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Повреждения зафиксировали в пригороде Воронежа, где фрагменты сбитых дронов упали на частную территорию. Глава региона указал, что в результате падения обломков повреждены заборы частного дома и полуприцеп.
После отражения атаки в Воронежской области отменили режим опасности БПЛА.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении около 50 беспилотников в Ростовской области в ночь на 5 ноября. По словам губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО отражали воздушную атаку в четырёх районах региона.
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