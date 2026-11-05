Около 50 беспилотников уничтожили в Ростовской области в ночь на 5 ноября. Воздушную атаку отражали сразу в четырёх районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

После ночного налёта в регионе сохраняется беспилотная опасность. Слюсарь призвал жителей соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.