В Ростовской области за ночь уничтожили около 50 беспилотников
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Около 50 беспилотников уничтожили в Ростовской области в ночь на 5 ноября. Воздушную атаку отражали сразу в четырёх районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.
После ночного налёта в регионе сохраняется беспилотная опасность. Слюсарь призвал жителей соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.
Ранее Life.ru сообщал о четырёх мирных жителях, пострадавших при атаках украинских беспилотников на Брянскую область. В посёлке Климово дрон-камикадзе ранил двух мужчин и повредил магазин, а возле села Могилёвцы удару подвергся гражданский автомобиль, в котором пострадали ещё два человека. Кроме того, в селе Сачковичи беспилотник повредил жилой дом и машину.