В Судже Курской области 69-летний мужчина получил осколочные ранения живота и левой ноги в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

По словам главы региона, пострадавшего зовут Василий Сергеевич. Первую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия, после чего мужчина самостоятельно отправился в Курскую областную больницу.

Ранее, 30 октября, украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Льговском районе Курской области, в результате чего 45-летний водитель получил минно-взрывную травму. Мужчину доставили в местную центральную районную больницу, откуда планировали направить в офтальмологическое медучреждение.