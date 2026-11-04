69-летний житель Суджи получил осколочные ранения живота и ноги при атаке ВСУ
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В Судже Курской области 69-летний мужчина получил осколочные ранения живота и левой ноги в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём канале в MAX.
По словам главы региона, пострадавшего зовут Василий Сергеевич. Первую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия, после чего мужчина самостоятельно отправился в Курскую областную больницу.
Ранее, 30 октября, украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Льговском районе Курской области, в результате чего 45-летний водитель получил минно-взрывную травму. Мужчину доставили в местную центральную районную больницу, откуда планировали направить в офтальмологическое медучреждение.
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