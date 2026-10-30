Украинский дрон атаковал грузовик в Курской области, ранен водитель

В Льговском районе Курской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

По словам главы региона, у 45-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму. Пострадавшего доставили в Льговскую центральную районную больницу. Водителя планируют далее направить в офтальмологическую больницу.

«Наши медики окажут всю необходимую помощь», — написал Хинштейн.

Ранее украинский беспилотник атаковал деревню Верхи в Дятьковском районе Брянской области. В результате удара повреждения получил жилой дом, а находившийся поблизости легковой автомобиль был уничтожен. Кроме того, взрывная волна затронула здание бывшей школы.