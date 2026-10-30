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Опубликовано 30 октября, 10:42

Взрывная волна от дрона повредила бывшую школу и сожгла авто в деревне Верхи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Украинский беспилотник атаковал деревню Верхи в Дятьковском районе Брянской области. В результате удара повреждения получил жилой дом, а находившийся поблизости легковой автомобиль был уничтожен. Кроме того, взрывная волна затронула здание бывшей школы, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате попадания вражеского беспилотника в деревне Верхи Дятьковского района повреждён жилой дом, уничтожен легковой автомобиль. Взрывной волной повреждено здание бывшей школы», — написал глава области в своём канале в MAX.

Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске
Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на территории двух школ в Бежицком районе Брянска. Утром 30 октября губернатор предупредил жителей о сброшенных взрывных устройствах возле улицы Металлургов и школ № 53 и № 66. Горожан призвали временно не приближаться к опасным участкам. Позже стало известно, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трёх школ и 17 детских садов в Брянске.

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Андрей Бражников
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