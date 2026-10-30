Взрывная волна от дрона повредила бывшую школу и сожгла авто в деревне Верхи

Украинский беспилотник атаковал деревню Верхи в Дятьковском районе Брянской области. В результате удара повреждения получил жилой дом, а находившийся поблизости легковой автомобиль был уничтожен. Кроме того, взрывная волна затронула здание бывшей школы, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на территории двух школ в Бежицком районе Брянска. Утром 30 октября губернатор предупредил жителей о сброшенных взрывных устройствах возле улицы Металлургов и школ № 53 и № 66. Горожан призвали временно не приближаться к опасным участкам. Позже стало известно, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трёх школ и 17 детских садов в Брянске.