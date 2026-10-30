Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске
Сапёры спасли женщину из окружённого взрывчаткой автомобиля в Брянске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Брянске сапёры эвакуировали женщину из автомобиля, вокруг которого после атаки украинского беспилотника оказались разбросаны взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Специалисты приняли дополнительные меры безопасности, чтобы защитить автомобилистку от возможного поражения осколками.
«Сапёры эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника. Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками», — написал губернатор.
После эвакуации женщины специалисты продолжили обезвреживание взрывоопасных предметов. Работы на месте происшествия ещё не завершены.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трёх школ и 17 детских садов в Брянске. Атака затронула социальные объекты в Бежицком районе города. Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыли, а жителей призвали оставаться дома и не приближаться к опасным участкам.