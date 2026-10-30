Из зоны поражения в бронежилете: Женщину спасли из обложенной взрывчаткой машины в Брянске

В Брянске сапёры эвакуировали женщину из автомобиля, вокруг которого после атаки украинского беспилотника оказались разбросаны взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Специалисты приняли дополнительные меры безопасности, чтобы защитить автомобилистку от возможного поражения осколками.

«Сапёры эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника. Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками», — написал губернатор.

После эвакуации женщины специалисты продолжили обезвреживание взрывоопасных предметов. Работы на месте происшествия ещё не завершены.