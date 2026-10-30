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Регион
Опубликовано 30 октября, 09:35

ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детских садов Брянска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Бежицком районе Брянска после атаки украинских беспилотников обнаружили взрывные устройства на территориях образовательных учреждений. По заявлению губернатора Брянской области Егора Ковальчука, под удар попали три школы и 17 детских садов. В районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто движение, специалисты проводят разминирование.

«Враг целенаправленно нанёс удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трёх школ и 17 детских садов», — сообщил глава региона.

На месте работают оперативные службы. Губернатор настоятельно призвал жителей оставаться дома, не приближаться к опасным участкам и не мешать сапёрам.

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Ранее, утром 30 октября, губернатор уже предупреждал о предварительных данных о сбросе взрывчатки с беспилотника в Бежицком районе. Тогда жителям рекомендовали избегать территорий возле улицы Металлургов и школ № 53 и № 66.

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Андрей Бражников
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