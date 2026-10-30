ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детских садов Брянска

В Бежицком районе Брянска после атаки украинских беспилотников обнаружили взрывные устройства на территориях образовательных учреждений. По заявлению губернатора Брянской области Егора Ковальчука, под удар попали три школы и 17 детских садов. В районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто движение, специалисты проводят разминирование.

«Враг целенаправленно нанёс удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трёх школ и 17 детских садов», — сообщил глава региона.

На месте работают оперативные службы. Губернатор настоятельно призвал жителей оставаться дома, не приближаться к опасным участкам и не мешать сапёрам.