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Опубликовано 30 октября, 08:21

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку возле двух школ в Брянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Бежицком районе Брянска беспилотник ВСУ сбросил взрывчатые вещества. Местных жителей призвали не приближаться к предполагаемому месту происшествия. Об этом предупредил губернатор региона Егор Ковальчук.

Опасность может сохраняться в районе улицы Металлургов, а также школ № 66 и № 53. Жителей просят временно воздержаться от передвижения по этим территориям и прилегающим участкам.

«Прошу соблюдать спокойствие и не перемещаться в районе улицы Металлургов, школ № 66 и № 53 и прилегающих территорий!» — написал Ковальчук.

Данных о возможных пострадавших, повреждениях зданий и последствиях происшествия на данный момент нет. Власти призывают горожан соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Подробности происшествия уточняются.

В Брянской области при атаке дрона на автобусное предприятие пострадал водитель
В Брянской области при атаке дрона на автобусное предприятие пострадал водитель

Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд на станции Клинцы в Брянской области. Удар пришёлся по кабине управления рельсового автобуса, следовавшего из Унечи в Новозыбков. По словам губернатора Егора Ковальчука, локомотивную бригаду и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие. В результате происшествия никто не пострадал.

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Наталья Афонина
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