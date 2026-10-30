Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку возле двух школ в Брянске

В Бежицком районе Брянска беспилотник ВСУ сбросил взрывчатые вещества. Местных жителей призвали не приближаться к предполагаемому месту происшествия. Об этом предупредил губернатор региона Егор Ковальчук.

Опасность может сохраняться в районе улицы Металлургов, а также школ № 66 и № 53. Жителей просят временно воздержаться от передвижения по этим территориям и прилегающим участкам.

«Прошу соблюдать спокойствие и не перемещаться в районе улицы Металлургов, школ № 66 и № 53 и прилегающих территорий!» — написал Ковальчук.

Данных о возможных пострадавших, повреждениях зданий и последствиях происшествия на данный момент нет. Власти призывают горожан соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Подробности происшествия уточняются.