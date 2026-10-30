Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку возле двух школ в Брянске
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В Бежицком районе Брянска беспилотник ВСУ сбросил взрывчатые вещества. Местных жителей призвали не приближаться к предполагаемому месту происшествия. Об этом предупредил губернатор региона Егор Ковальчук.
Опасность может сохраняться в районе улицы Металлургов, а также школ № 66 и № 53. Жителей просят временно воздержаться от передвижения по этим территориям и прилегающим участкам.
«Прошу соблюдать спокойствие и не перемещаться в районе улицы Металлургов, школ № 66 и № 53 и прилегающих территорий!» — написал Ковальчук.
Данных о возможных пострадавших, повреждениях зданий и последствиях происшествия на данный момент нет. Власти призывают горожан соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Подробности происшествия уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд на станции Клинцы в Брянской области. Удар пришёлся по кабине управления рельсового автобуса, следовавшего из Унечи в Новозыбков. По словам губернатора Егора Ковальчука, локомотивную бригаду и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие. В результате происшествия никто не пострадал.