ВСУ атаковали пассажирский поезд под Брянском, удар пришёлся на кабину машиниста
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Украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд на железнодорожной станции Клинцы в Брянской области. Удар пришёлся по рельсовому автобусу, следовавшему из Унечи в Новозыбков, однако машинисты и пассажиры не пострадали. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
«Враг продолжает атаковать железнодорожный транспорт», — подчеркнул глава региона.
По его словам, в результате атаки повреждения получила кабина управления железнодорожного состава. После удара локомотивную бригаду и всех пассажиров эвакуировали в укрытие. Благодаря этому обошлось без пострадавших. Других сведений о последствиях атаки губернатор не привёл.
25 октября в Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб 44-летний машинист грузового поезда. Дрон ударил по движущемуся составу Брянск — Гомель в Новозыбкове, повредив корпус локомотива. Железнодорожника доставили в больницу с тяжёлыми ранениями, однако спасти его не удалось.