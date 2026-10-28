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Регион
Опубликовано 28 октября, 16:25

ВСУ атаковали пассажирский поезд под Брянском, удар пришёлся на кабину машиниста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KAMONRAT

Украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд на железнодорожной станции Клинцы в Брянской области. Удар пришёлся по рельсовому автобусу, следовавшему из Унечи в Новозыбков, однако машинисты и пассажиры не пострадали. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

«Враг продолжает атаковать железнодорожный транспорт», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в результате атаки повреждения получила кабина управления железнодорожного состава. После удара локомотивную бригаду и всех пассажиров эвакуировали в укрытие. Благодаря этому обошлось без пострадавших. Других сведений о последствиях атаки губернатор не привёл.

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25 октября в Брянской области при атаке украинского беспилотника погиб 44-летний машинист грузового поезда. Дрон ударил по движущемуся составу Брянск — Гомель в Новозыбкове, повредив корпус локомотива. Железнодорожника доставили в больницу с тяжёлыми ранениями, однако спасти его не удалось.

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Андрей Бражников
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