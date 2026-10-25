Машинист грузового поезда погиб при атаке украинского БПЛА в Брянской области
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В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погиб 44-летний машинист грузового поезда. Дрон-камикадзе ударил по движущемуся составу на маршруте Брянск — Гомель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, атака произошла в Новозыбкове. Беспилотник поразил грузовой поезд, в результате чего был повреждён корпус локомотива.
«Враг нанёс целенаправленный удар по движущемуся грузовому поезду Брянск — Гомель в Новозыбкове», — сообщил губернатор.
Машинист получил тяжёлые ранения. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Информация о других пострадавших, а также о возможных ограничениях движения поездов пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник повредил железнодорожный мост в Брянской области. Тогда оказалось нарушено движение на направлении Брянск — Унеча — Гомель. По информации региональных властей, обошлось без пострадавших.
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