Атака ВСУ на Воронеж 26 октября: погибшие, пожары и остановка поездов — что известно

Два человека погибли, ещё 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж ночью и утром 26 октября. По данным губернатора Александра Гусева, среди пострадавших есть ребёнок. Повреждения зданий зафиксированы почти во всех районах города, а на железной дороге пострадали пассажиры поезда Анапа — Москва. Life.ru собрал основные сведения о последствиях атаки.

Погибшие и раненые

Гусев сообщил о гибели двух мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Всем 17 раненым оказывают медицинскую помощь. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и предупредил, что данные о последствиях ещё могут дополняться.

По словам главы региона, значительная часть пострадавших находилась в поезде, на который упали обломки беспилотников. Двое из раненых в составе получили тяжёлые травмы. Где находились погибшие, в сообщении губернатора не уточняется.

Что произошло с поездом Анапа — Москва

РЖД сообщили о повреждении вагона пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва на станции Сомово. По предварительным данным компании, пострадали пять пассажиров. Им оказывают необходимую помощь.

Губернатор ранее сообщил о падении обломков БПЛА на состав, двигавшийся по левобережному пригороду Воронежа. На месте работают оперативные службы. Данные РЖД о пяти пассажирах относятся к происшествию с поездом, а названные Гусевым 17 раненых — к последствиям атаки на город в целом.

Где остановили движение поездов

После атаки пропало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов там приостановили, к работам приступили восстановительные бригады.

Перевозчик предупредил о возможных задержках пассажирских составов южного направления и пригородных поездов. Срок возобновления движения в приведённом сообщении РЖД не указан.

Какие здания пострадали в Воронеже

Пожары также возникли на нескольких промышленных предприятиях. Губернатор оценил их последствия как несущественные. Общий размер ущерба и число повреждённых зданий в его сообщении не приводятся.

Сколько беспилотников сбили над областью

Ночью и ранним утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА над Воронежской агломерацией и рядом районов области, сообщил глава региона. Более 70 аппаратов сбили непосредственно над Воронежем.

Горожане рассказывали о громких взрывах, от которых дрожали дома. По свидетельствам, опубликованным Voronezh1.ru, люди уходили в ванные и коридоры, подальше от окон. Один из читателей сообщил, что проснулся вместе с женой от грохота, после чего они забрали кота и укрылись в коридоре.

О чём предупредили жителей

Гусев призвал не приближаться к обломкам беспилотников. При обнаружении фрагментов необходимо предупредить окружающих и сообщить о находке по номеру 112. Глава региона также попросил не публиковать фотографии и видео последствий работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск, жителей направили в укрытия. Позднее губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА над городом и пригородами.