Гусев: Над Воронежской агломерацией и районами области сбили 113 БПЛА
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Минувшей ночью и ранним утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области. Более 70 воздушных целей сбили непосредственно над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По уточнённым данным, в результате массированной атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок. Погибшие — мужчины 1960 и 1973 годов рождения.
Значительная часть раненых находилась в поезде, который в момент атаки двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотников. Два человека получили тяжёлые ранения. На месте работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Падение фрагментов БПЛА привело к многочисленным возгораниям. Пожары возникли в деловом центре в центральной части Воронежа, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
Возгорания также произошли на территориях нескольких промышленных предприятий, однако там, по словам губернатора, обошлось без существенных последствий. При этом повреждения фасадов и окон зафиксированы практически во всех районах города.
Гусев призвал жителей не публиковать фотографии и видео работы ПВО с привязкой к местности. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или трогать их. Необходимо предупредить окружающих и сообщить о находке по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск, жителей призвали пройти в укрытия. Воздушные атаки происходили и в предыдущие дни. Так, 24 октября над Воронежем и семью районами уничтожили 26 беспилотников. Тогда, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. А 22 октября после уничтожения 44 БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, автомобили и электросети.
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