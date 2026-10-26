Гусев: Над Воронежской агломерацией и районами области сбили 113 БПЛА

Минувшей ночью и ранним утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области. Более 70 воздушных целей сбили непосредственно над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По уточнённым данным, в результате массированной атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок. Погибшие — мужчины 1960 и 1973 годов рождения.

Значительная часть раненых находилась в поезде, который в момент атаки двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотников. Два человека получили тяжёлые ранения. На месте работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Падение фрагментов БПЛА привело к многочисленным возгораниям. Пожары возникли в деловом центре в центральной части Воронежа, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Возгорания также произошли на территориях нескольких промышленных предприятий, однако там, по словам губернатора, обошлось без существенных последствий. При этом повреждения фасадов и окон зафиксированы практически во всех районах города.

Гусев призвал жителей не публиковать фотографии и видео работы ПВО с привязкой к местности. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или трогать их. Необходимо предупредить окружающих и сообщить о находке по номеру 112.