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Регион
Опубликовано 26 октября, 09:10

Гусев: Над Воронежской агломерацией и районами области сбили 113 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Минувшей ночью и ранним утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области. Более 70 воздушных целей сбили непосредственно над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По уточнённым данным, в результате массированной атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Среди пострадавших есть ребёнок. Погибшие — мужчины 1960 и 1973 годов рождения.

Значительная часть раненых находилась в поезде, который в момент атаки двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотников. Два человека получили тяжёлые ранения. На месте работают оперативные службы, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Падение фрагментов БПЛА привело к многочисленным возгораниям. Пожары возникли в деловом центре в центральной части Воронежа, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Возгорания также произошли на территориях нескольких промышленных предприятий, однако там, по словам губернатора, обошлось без существенных последствий. При этом повреждения фасадов и окон зафиксированы практически во всех районах города.

Гусев призвал жителей не публиковать фотографии и видео работы ПВО с привязкой к местности. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или трогать их. Необходимо предупредить окружающих и сообщить о находке по номеру 112.

Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября
Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября

Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск, жителей призвали пройти в укрытия. Воздушные атаки происходили и в предыдущие дни. Так, 24 октября над Воронежем и семью районами уничтожили 26 беспилотников. Тогда, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. А 22 октября после уничтожения 44 БПЛА в регионе были повреждены жилые дома, автомобили и электросети.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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