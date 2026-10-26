В Воронежской области утром 26 октября объявили ракетную опасность

Утром 26 октября на всей территории Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск, сообщил губернатор Александр Гусев.

Жителей региона призвали незамедлительно пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, необходимо перейти в помещения без окон со сплошными стенами, например в коридор, ванную или кладовую. Людям на улице рекомендовано укрыться в ближайшем здании.

«Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что 25 октября в ДНР при атаке украинского беспилотника и взрыве боеприпаса пострадали два мирных жителя. В Куйбышевском районе Донецка дрон ударил по жилому дому, ранив 80-летнюю женщину. В посёлке Новотроицкое 17-летний подросток получил ранения средней тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Кроме того, были повреждены семь жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.