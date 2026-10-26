Hornet ВСУ ранил женщину и её 19-летнего сына в Херсонской области

Женщина и её 19-летний сын получили тяжёлые ранения при ударе украинского беспилотника Hornet по автомобилю в Херсонской области. Семья возвращалась домой из Александровки, когда дрон поразил машину. Подробностями произошедшего пострадавшая поделилась с ТАСС.

По словам женщины, она находилась за рулём, когда в автомобиль попал беспилотник. В результате атаки у неё оказались повреждены левое бедро и тазобедренный сустав. Её сын получил осколочное ранение спины с проникновением в брюшную полость.

После удара машина полностью сгорела. Вместе с автомобилем семья лишилась документов, однако женщине уже удалось восстановить паспорт.

Пострадавшая рассказала, что находится в больнице более двух месяцев. Она перенесла операцию, рана на бедре практически зажила, но впереди её ждёт новое хирургическое вмешательство. Её сына уже выписали домой, однако у молодого человека возникли осложнения с почками, из-за которых ему также потребуется операция.

«Никто не думал, были свои планы, и вот всё так», — поделилась женщина.

Ранее представитель регионального управления Следственного комитета Алексей Красноперов сообщил о резком увеличении числа атак с применением беспилотников в Херсонской области. По его данным, в 2026 году на БПЛА пришлось почти 80% зарегистрированных обстрелов, тогда как годом ранее их доля составляла около 40%.