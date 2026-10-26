Hornet ВСУ ранил женщину и её 19-летнего сына в Херсонской области
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Женщина и её 19-летний сын получили тяжёлые ранения при ударе украинского беспилотника Hornet по автомобилю в Херсонской области. Семья возвращалась домой из Александровки, когда дрон поразил машину. Подробностями произошедшего пострадавшая поделилась с ТАСС.
По словам женщины, она находилась за рулём, когда в автомобиль попал беспилотник. В результате атаки у неё оказались повреждены левое бедро и тазобедренный сустав. Её сын получил осколочное ранение спины с проникновением в брюшную полость.
После удара машина полностью сгорела. Вместе с автомобилем семья лишилась документов, однако женщине уже удалось восстановить паспорт.
Пострадавшая рассказала, что находится в больнице более двух месяцев. Она перенесла операцию, рана на бедре практически зажила, но впереди её ждёт новое хирургическое вмешательство. Её сына уже выписали домой, однако у молодого человека возникли осложнения с почками, из-за которых ему также потребуется операция.
«Никто не думал, были свои планы, и вот всё так», — поделилась женщина.
Ранее представитель регионального управления Следственного комитета Алексей Красноперов сообщил о резком увеличении числа атак с применением беспилотников в Херсонской области. По его данным, в 2026 году на БПЛА пришлось почти 80% зарегистрированных обстрелов, тогда как годом ранее их доля составляла около 40%.
Ранее Life.ru сообщал, что 25 октября в ДНР при атаке украинского беспилотника и взрыве боеприпаса пострадали два мирных жителя. В Куйбышевском районе Донецка дрон ударил по жилому дому, ранив 80-летнюю женщину. В посёлке Новотроицкое 17-летний подросток получил ранения средней тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Кроме того, были повреждены семь жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.