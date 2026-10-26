Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября
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Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Калужской областью за минувший вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
По словам главы региона, БПЛА сбили над Бабынинским, Износковским, Кировским, Перемышльским, Ульяновским и Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.
На местах падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Тем временем более 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Каменске-Шахтинском и четырёх районах Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях будет обновляться.