Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Калужской областью за минувший вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

По словам главы региона, БПЛА сбили над Бабынинским, Износковским, Кировским, Перемышльским, Ульяновским и Юхновским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.