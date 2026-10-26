Более 20 БПЛА уничтожили в ночь на 26 октября в Ростовской области

Более 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Каменске-Шахтинском и четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях будет обновляться.

При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителям следует соблюдать осторожность и выполнять рекомендации экстренных служб.