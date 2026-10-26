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Регион
Опубликовано 26 октября, 07:02

Более 20 БПЛА уничтожили в ночь на 26 октября в Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более 20 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Каменске-Шахтинском и четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях будет обновляться.

При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителям следует соблюдать осторожность и выполнять рекомендации экстренных служб.

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Утром 26 октября на всей территории Воронежской области объявили ракетную опасность. Жителей региона призвали незамедлительно пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, необходимо перейти в помещения без окон со сплошными стенами, например в коридор, ванную или кладовую. Людям на улице рекомендовано укрыться в ближайшем здании.

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Алена Пенчугина
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