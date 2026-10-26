Под Воронежем остановили движение поездов после атаки БПЛА

Напомним, ночью и утром 26 октября Воронеж подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, погибли двое мужчин, ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на нескольких промышленных предприятиях. Всего над Воронежской агломерацией и рядом районов области силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Сведения о последствиях уточняются.