Под Воронежем остановили движение поездов после атаки БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Воронежской области после атаки беспилотников остановлено движение на железнодорожном участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети, сообщили в РЖД.
Остановка может повлиять на расписание пассажирских поездов южного направления и пригородных составов. Перевозчик предупредил о возможных задержках. Срок возобновления движения в сообщении не указан.
Напомним, ночью и утром 26 октября Воронеж подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, погибли двое мужчин, ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на нескольких промышленных предприятиях. Всего над Воронежской агломерацией и рядом районов области силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Сведения о последствиях уточняются.
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