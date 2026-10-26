В Воронеже при атаке БПЛА погибли два человека, ещё 17 человек ранены

Два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж ночью и ранним утром 26 октября. Среди пострадавших есть ребёнок, сообщил губернатор Александр Гусев. Он предупредил, что данные о последствиях ещё могут дополняться.

Значительная часть раненых находилась в поезде, на который упали обломки БПЛА. В этот момент состав двигался по левобережному пригороду Воронежа. По словам главы региона, двое пострадавших в поезде получили тяжёлые ранения. На месте работают оперативные службы.

Погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Гусев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим выздоровления.

Последствия атаки зафиксированы почти во всех районах города: повреждены фасады и окна зданий. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, гаражном кооперативе и на школьном стадионе. Горели также несколько промышленных предприятий — там, по оценке губернатора, обошлось без существенных последствий.

Всего над Воронежской агломерацией и рядом районов области силы ПВО уничтожили 113 беспилотников, сообщил Гусев. Более 70 из них сбили непосредственно над Воронежем.

Глава региона призвал не приближаться к обломкам и сообщать об их обнаружении по номеру 112. Он также попросил не публиковать фото и видео последствий работы ПВО, особенно с указанием местности.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск. Позднее губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников над городом и пригородами.