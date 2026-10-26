Жители Воронежа сообщили о взрывах и дрожавших домах утром 26 октября

Жители Воронежа утром 26 октября проснулись от взрывов. По словам очевидцев, от грохота дрожали дома. Их рассказы опубликовал портал Voronezh1.ru.

Один из читателей издания сообщил, что после пробуждения услышал гул, похожий на звук беспилотника, а затем — мощный взрыв. Вместе с женой он забрал кота и перешёл в коридор. Другие горожане рассказывали об испуганных детях и мерцавшем свете.

«Ужас, как страшно, дом трясётся аж частный», — приводит портал слова одного из жителей. По данным издания, серия взрывов началась около 05:50, а к 06:30 громкие звуки ещё не стихли.

Губернатор Александр Гусев сообщил утром, что силы ПВО отражают атаку беспилотников над Воронежем и пригородами. Он призвал жителей зайти в помещения, отойти от окон и не приближаться к обломкам. Об обнаруженных фрагментах БПЛА глава региона попросил сообщать по номеру 112.

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении 26 беспилотников над Воронежем и семью районами области в ночь на 24 октября. Тогда, по предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений не было.