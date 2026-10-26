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Регион
Опубликовано 26 октября, 07:42

В Тульской области за ночь 26 октября сбили два украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Два украинских беспилотника уничтожили в Тульской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России были уничтожены два украинских беспилотника», — пишет Миляев в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона также предупредил, что угроза атак БПЛА сохраняется. Он призвал жителей не приближаться к окнам, избегать открытых пространств и не снимать работу ПВО.

Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября
Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября

Ранее в Каменске-Шахтинском и в четырёх районах Ростовской области сбили более 20 украинских дронов. Как сообщил местный губернатор, дроны были ликвидированы в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях нет. При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется.

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Тимур Хингеев
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