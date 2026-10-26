В Тульской области за ночь 26 октября сбили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника уничтожили в Тульской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России были уничтожены два украинских беспилотника», — пишет Миляев в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона также предупредил, что угроза атак БПЛА сохраняется. Он призвал жителей не приближаться к окнам, избегать открытых пространств и не снимать работу ПВО.