В Тульской области за ночь 26 октября сбили два украинских беспилотника
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Два украинских беспилотника уничтожили в Тульской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России были уничтожены два украинских беспилотника», — пишет Миляев в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона также предупредил, что угроза атак БПЛА сохраняется. Он призвал жителей не приближаться к окнам, избегать открытых пространств и не снимать работу ПВО.
Ранее в Каменске-Шахтинском и в четырёх районах Ростовской области сбили более 20 украинских дронов. Как сообщил местный губернатор, дроны были ликвидированы в Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях нет. При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется.