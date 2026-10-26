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Регион
Опубликовано 26 октября, 09:16

Атака БПЛА привела к пожарам на предприятиях и школьном стадионе Воронежа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Воронеже после массированной атаки беспилотников возникли пожары сразу на нескольких объектах. Возгорания зафиксировали на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На промышленных объектах, по его словам, обошлось без существенных последствий. При этом повреждения фасадов и окон обнаружены практически во всех районах Воронежа. На местах работают оперативные службы.

Гусев призвал жителей не выкладывать в Сеть фотографии и видео последствий работы ПВО, особенно если по ним можно определить место съёмки. Губернатор также предупредил об опасности обломков беспилотников: приближаться к ним нельзя, а при обнаружении необходимо сообщить по номеру 112.

Минувшей ночью и ранним утром силы ПВО уничтожили над Воронежской агломерацией и несколькими районами области 113 беспилотников. Непосредственно над областным центром сбили более 70 воздушных целей.

По уточнённым данным главы региона, в результате атаки погибли два человека — мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Ещё 17 жителей получили ранения, среди них один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Значительная часть раненых находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки сбитых БПЛА. Среди пострадавших в этом эпизоде — двое тяжелораненых.

Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября
Над Калужской областью уничтожили восемь БПЛА за ночь 26 октября

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 25 октября над Воронежской областью уничтожили 11 беспилотников. Тогда, по данным губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений, после чего в регионе отменили опасность атаки БПЛА. При этом налёт затронул множество других российских регионов. Как писал Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ, за 12 часов силы ПВО уничтожили и подавили 532 украинских дрона. Воздушные цели перехватывали над центральной частью России, Поволжьем, южными регионами и Уралом.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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