Фасады и окна повреждены почти по всему Воронежу после атаки беспилотников

Почти во всех районах Воронежа зафиксированы повреждения фасадов и окон после ночной и утренней атаки беспилотников 26 октября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В городе и пригородах возникли пожары, обломки одного из БПЛА упали на движущийся поезд.

Возгорания произошли в деловом центре в центральной части Воронежа, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, гаражном кооперативе и на школьном стадионе. На нескольких промышленных предприятиях также вспыхнули пожары — по словам губернатора, без существенных последствий.

Жертвами атаки стали двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Всем оказывают медицинскую помощь. Гусев уточнил, что сведения о последствиях могут дополняться.

Значительная часть раненых пострадала в поезде, который двигался по левобережному пригороду Воронежа, когда на него упали обломки беспилотника. Среди них — двое тяжелораненых. На месте работают оперативные службы.

По данным главы региона, за ночь и раннее утро ПВО уничтожила 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и рядом районов области. Более 70 аппаратов сбили непосредственно над городом.

Гусев призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о находках по номеру 112. Он также попросил не размещать в интернете фото и видео последствий работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

Ранее Life.ru сообщал об объявлении ракетной опасности в Воронежской области утром 26 октября. Предупреждение поступило в 05:47 мск, жителей призвали пройти в укрытия. Позднее губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА над Воронежем и пригородами.