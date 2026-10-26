Воронежский госуниверситет частично перешёл на удалённое обучение после атак ВСУ

Воронежский государственный университет временно перевёл часть факультетов на дистанционное обучение из-за угрозы атак ВСУ. Решение принято с учётом оперативной обстановки и рекомендаций органов безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Ряд факультетов переходят на дистанционный формат работы. Решение принимается из оперативной обстановки и рекомендаций органов безопасности», — пояснила представитель университета.

Какие именно факультеты затронули изменения и когда студенты смогут вернуться в аудитории, пока не уточняется. О полном переводе ВГУ на удалённое обучение речи не идёт.

Меры безопасности усилили после тревог, объявленных в Воронежской области. В ночь на 25 октября в Воронеже и пригородах прозвучали предупреждения об угрозе непосредственного удара беспилотников. Утром власти региона также объявили ракетную опасность.

Жителям рекомендовали укрыться в помещениях, держаться подальше от окон и следить за официальными сообщениями.

Напомним, ночью и утром 26 октября Воронеж подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, погибли двое мужчин, ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на нескольких промышленных предприятиях. Всего над Воронежской агломерацией и рядом районов области силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Сведения о последствиях уточняются.