Пять пассажиров поезда Анапа — Москва пострадали при атаке БПЛА
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Пять пассажиров поезда № 11 Анапа — Москва, предварительно, пострадали при атаке беспилотников в Воронежской области. На станции Сомово повреждён вагон состава, сообщили в РЖД. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Атака также привела к остановке движения на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж: в контактной сети отсутствует напряжение. Для возобновления движения работают восстановительные бригады.
РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов южного направления и пригородных составов. Сроки завершения работ в сообщении не названы.
Напомним, ночью и утром 26 октября Воронеж подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, погибли двое мужчин, ещё 17 человек, включая ребёнка, получили ранения. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города. Пожары возникли в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на нескольких промышленных предприятиях. Всего над Воронежской агломерацией и рядом районов области силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Сведения о последствиях уточняются.
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