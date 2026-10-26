В Брянской области при атаке дрона на автобусное предприятие пострадал водитель

«Ранение получил 43-летний водитель. Ему оказана вся необходимая помощь. Четыре автобуса повреждены», — пишет Ковальчук в своём телеграм-канале.

От Подмосковья до Чёрного моря: Российская ПВО за день сбила 37 дронов ВСУ

От Подмосковья до Чёрного моря: Российская ПВО за день сбила 37 дронов ВСУ

Ранее в белгородском Шебекино при ударах украинских беспилотников погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Находившаяся в машине женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Ещё двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.