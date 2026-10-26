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Опубликовано 26 октября, 22:27

В Брянской области при атаке дрона на автобусное предприятие пострадал водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал территорию автобусного предприятия в Новозыбкове Брянской области. В результате удара пострадал мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Ранение получил 43-летний водитель. Ему оказана вся необходимая помощь. Четыре автобуса повреждены», — пишет Ковальчук в своём телеграм-канале.

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Ранее в белгородском Шебекино при ударах украинских беспилотников погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Находившаяся в машине женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Ещё двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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