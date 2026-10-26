От Подмосковья до Чёрного моря: Российская ПВО за день сбила 37 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами страны. Такие данные привело Министерство обороны РФ.

Дежурные расчёты ПВО работали 26 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожали в Московском регионе и над Чёрным морем. Таким образом, география перехватов охватила приграничные территории, центральную часть России и южное направление. В военном ведомстве уточнили, что все 37 аппаратов относились к беспилотникам самолётного типа.

Накануне российские системы ПВО также отражали атаки беспилотников в течение всего дня. Как сообщал Life.ru, 25 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени, по данным Минобороны, были уничтожены 38 украинских БПЛА. Воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями, а также над Чёрным морем.