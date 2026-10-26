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Регион
Опубликовано 26 октября, 20:24

От Подмосковья до Чёрного моря: Российская ПВО за день сбила 37 дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 37 БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами страны. Такие данные привело Министерство обороны РФ.

Дежурные расчёты ПВО работали 26 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожали в Московском регионе и над Чёрным морем. Таким образом, география перехватов охватила приграничные территории, центральную часть России и южное направление. В военном ведомстве уточнили, что все 37 аппаратов относились к беспилотникам самолётного типа.

Минобороны заявило об отражении атаки 290 дронов над регионами России
Минобороны заявило об отражении атаки 290 дронов над регионами России

Накануне российские системы ПВО также отражали атаки беспилотников в течение всего дня. Как сообщал Life.ru, 25 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени, по данным Минобороны, были уничтожены 38 украинских БПЛА. Воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями, а также над Чёрным морем.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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