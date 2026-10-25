Над территорией России и Чёрным морем за день сбили 38 украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников над семью регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом 25 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Воздушные цели были поражены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями. Кроме того, беспилотники уничтожали над акваторией Чёрного моря.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 25 октября российские силы ПВО уничтожили 532 украинских беспилотника. По информации Минобороны, воздушные цели перехватывали над регионами Центральной России, Поволжья, юга страны и другими территориями.