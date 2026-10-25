Над территорией России и Чёрным морем за день сбили 38 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников над семью регионами страны и акваторией Чёрного моря. Об этом 25 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Воздушные цели были поражены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской и Тверской областями. Кроме того, беспилотники уничтожали над акваторией Чёрного моря.