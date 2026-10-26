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Регион
Опубликовано 26 октября, 10:02

Минобороны заявило об отражении атаки 290 дронов над регионами России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку на российские регионы, уничтожив 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, попытка нанесения ударов с применением БПЛА по объектам на территории страны была успешно пресечена. Все воздушные цели были своевременно обнаружены, перехвачены и ликвидированы дежурными расчетами ПВО в небе над субъектами РФ. Информация о последствиях на земле и работе оперативных служб уточняется.

Атака ВСУ на Воронеж 26 октября: погибшие, пожары и остановка поездов — что известно
Атака ВСУ на Воронеж 26 октября: погибшие, пожары и остановка поездов — что известно

Ранее Life.ru сообщал, что утром 26 октября в Воронежской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило в 05:47 мск. Позднее губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников над городом и пригородами.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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