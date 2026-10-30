Дрон ВСУ убил главу Донецкой железной дороги Игоря Лебезнева

Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщила администрация городского округа Харцызск в ДНР на своей странице во «ВКонтакте».

«Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», — говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе Минтранса ДНР подтвердили гибель Лебезнева. Он возглавлял Донецкую железную дорогу и был депутатом Харцызского городского совета. Лебезневу было 42 года. Он родился 15 декабря 1983 года и был избран в горсовет по списку «Единой России». У госслужащего остались двое детей, министерство пообещало оказать семье поддержку и необходимую помощь.