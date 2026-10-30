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Опубликовано 30 октября, 16:40

Дрон ВСУ убил главу Донецкой железной дороги Игоря Лебезнева

Обложка © VK / Администрация городского округа Харцызск

Обложка © VK / Администрация городского округа Харцызск

Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщила администрация городского округа Харцызск в ДНР на своей странице во «ВКонтакте».

«Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», — говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе Минтранса ДНР подтвердили гибель Лебезнева. Он возглавлял Донецкую железную дорогу и был депутатом Харцызского городского совета. Лебезневу было 42 года. Он родился 15 декабря 1983 года и был избран в горсовет по списку «Единой России». У госслужащего остались двое детей, министерство пообещало оказать семье поддержку и необходимую помощь.

Два человека погибли при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области
Два человека погибли при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области

Ранее Life.ru рассказывал о гибели двух человек при ударе беспилотника по жилому дому в селе Спартак в ДНР. По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, жертвами атаки 7 октября стали мужчина и женщина, здание было разрушено.

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Татьяна Миссуми
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