Дрон ВСУ убил главу Донецкой железной дороги Игоря Лебезнева
Обложка © VK / Администрация городского округа Харцызск
Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщила администрация городского округа Харцызск в ДНР на своей странице во «ВКонтакте».
«Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», — говорится в сообщении администрации.
В пресс-службе Минтранса ДНР подтвердили гибель Лебезнева. Он возглавлял Донецкую железную дорогу и был депутатом Харцызского городского совета. Лебезневу было 42 года. Он родился 15 декабря 1983 года и был избран в горсовет по списку «Единой России». У госслужащего остались двое детей, министерство пообещало оказать семье поддержку и необходимую помощь.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели двух человек при ударе беспилотника по жилому дому в селе Спартак в ДНР. По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, жертвами атаки 7 октября стали мужчина и женщина, здание было разрушено.