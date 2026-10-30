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Регион
Опубликовано 30 октября, 14:39

Два человека погибли при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Двое мужчин погибли в Самарской области, когда занимались ликвидацией последствий удара ВСУ по региону. О трагедии сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что их близкие получат необходимую поддержку.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин. Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ. Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями», — написал Федорищев.

Губернатор также подтвердил наличие пострадавших. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, а региональные власти поддерживают связь с семьями тех, кого затронула атака. Дополнительные сведения о произошедшем продолжают уточнять.

Отдельно Федорищев предупредил жителей об опасности дыма и запаха гари. При ухудшении самочувствия он рекомендовал обращаться в приёмные отделения медицинских учреждений, а в экстренных случаях звонить по номерам 103 или 112.

«Страна.ua»: ВСУ вновь начали атаковать российские НПЗ после двух недель паузы
«Страна.ua»: ВСУ вновь начали атаковать российские НПЗ после двух недель паузы

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на Самарскую область утром 30 октября. По словам Федорищева, регион подвергся налёту рекордного количества дронов, десятки которых уничтожили силы ПВО и мобильные огневые группы. На тот момент губернатор предварительно заявлял об отсутствии погибших, однако позднее появилась информация о двух жертвах.

Больше новостей об атаках беспилотников и происшествиях в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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