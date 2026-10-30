Два человека погибли при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области

Двое мужчин погибли в Самарской области, когда занимались ликвидацией последствий удара ВСУ по региону. О трагедии сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что их близкие получат необходимую поддержку.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин. Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ. Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями», — написал Федорищев.

Губернатор также подтвердил наличие пострадавших. Сейчас им оказывают медицинскую помощь, а региональные власти поддерживают связь с семьями тех, кого затронула атака. Дополнительные сведения о произошедшем продолжают уточнять.

Отдельно Федорищев предупредил жителей об опасности дыма и запаха гари. При ухудшении самочувствия он рекомендовал обращаться в приёмные отделения медицинских учреждений, а в экстренных случаях звонить по номерам 103 или 112.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на Самарскую область утром 30 октября. По словам Федорищева, регион подвергся налёту рекордного количества дронов, десятки которых уничтожили силы ПВО и мобильные огневые группы. На тот момент губернатор предварительно заявлял об отсутствии погибших, однако позднее появилась информация о двух жертвах.