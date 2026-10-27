Мужчина пострадал при атаке ВСУ на газовую заправку в Курской области

Во Льгове Курской области украинские беспилотники атаковали газовую заправку. В результате удара ранен 50-летний мужчина, повреждены кровля АЗС и шесть автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По уточнённым данным, пострадавший получил осколочные ранения правой кисти и грудной клетки. Медики доставляют его в Курск для оказания необходимой помощи.

Глава региона заверил, что при необходимости мужчине окажут всю необходимую поддержку. Последствия атаки уточняются, ситуацию губернатор держит на личном контроле.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке украинских беспилотников на Курск пострадали два человека. Обломки одного из дронов упали возле остановки общественного транспорта на улице Энгельса, повредив автобус. Кроме того, в Железнодорожном округе города повреждения получил частный дом, была ранена женщина.