Три человека, в том числе восьмилетний мальчик, погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский микроавтобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев, уточнив, что удар произошёл в районе села Солдатское Ракитянского округа.

По словам главы региона, дрон атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Полученные мужчиной, женщиной и ребёнком ранения оказались смертельными — все трое скончались на месте ещё до прибытия бригады скорой помощи.

В результате удара микроавтобус получил серьёзные повреждения. Других подробностей о находившихся в машине людях губернатор пока не привёл.

Шуваев назвал произошедшее чудовищным преступлением и обвинил украинских военных в преднамеренном нападении на гражданских. Он подчеркнул, что гибель мирных жителей, особенно детей, не может иметь никаких оправданий.