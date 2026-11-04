Три человека, включая ребёнка, погибли при атаке дрона ВСУ под Белгородом
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Три человека, в том числе восьмилетний мальчик, погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский микроавтобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев, уточнив, что удар произошёл в районе села Солдатское Ракитянского округа.
По словам главы региона, дрон атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. Полученные мужчиной, женщиной и ребёнком ранения оказались смертельными — все трое скончались на месте ещё до прибытия бригады скорой помощи.
В результате удара микроавтобус получил серьёзные повреждения. Других подробностей о находившихся в машине людях губернатор пока не привёл.
Шуваев назвал произошедшее чудовищным преступлением и обвинил украинских военных в преднамеренном нападении на гражданских. Он подчеркнул, что гибель мирных жителей, особенно детей, не может иметь никаких оправданий.
Ранее украинский беспилотник преследовал гражданский микроавтобус в Брянской области и взорвался прямо над ним. Инцидент произошёл на трассе Брянск — Новозыбков в районе посёлка Выгоничи. По данным региональных властей, в результате атаки осколочные ранения получил 30-летний пассажир. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.