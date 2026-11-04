Ракетную и беспилотную опасность с начала суток 4 ноября объявляли как минимум в 15 российских регионах. Предупреждения затронули Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, следует из сообщений региональных управлений МЧС и оперативных штабов за период с 00:00 до 08:00 мск.

Наибольшее число тревог пришлось на Центральную Россию. О возможной ракетной атаке предупреждали жителей Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. В трёх из них, Воронежской, Калужской и Липецкой, также объявляли угрозу беспилотников. Аналогичный режим вводили в Ивановской области.