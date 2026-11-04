Ракетную и беспилотную угрозу объявляли в 15 регионах России за ночь
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Ракетную и беспилотную опасность с начала суток 4 ноября объявляли как минимум в 15 российских регионах. Предупреждения затронули Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, следует из сообщений региональных управлений МЧС и оперативных штабов за период с 00:00 до 08:00 мск.
Наибольшее число тревог пришлось на Центральную Россию. О возможной ракетной атаке предупреждали жителей Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. В трёх из них, Воронежской, Калужской и Липецкой, также объявляли угрозу беспилотников. Аналогичный режим вводили в Ивановской области.
В Поволжье ракетная опасность действовала в Пензенской области. Об угрозе атаки дронов оповещали жителей Самарской и Оренбургской областей, а также Чувашии. На юге страны ракетную тревогу объявляли в Краснодарском крае, воздушную опасность в Севастополе, а беспилотную в Ростовской области.
Ранее Life.ru сообщал, что 2 ноября различные режимы воздушной опасности вводили сразу в 20 регионах России. Тогда предупреждения затронули четыре федеральных округа, включая Северо-Кавказский. Уже на следующий день губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о ликвидации ракетной угрозы ещё до достижения границ региона. По его словам, воздушную цель нейтрализовали российские силы ПВО.