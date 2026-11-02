В 20 регионах России с начала суток 2 ноября объявляли ракетную, авиационную и беспилотную опасность. Предупреждения затронули четыре федеральных округа, причём наибольшее число тревог пришлось на Центральную Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты.

В Центральном федеральном округе различные режимы опасности вводили сразу в девяти субъектах. Предупреждения получали жители Владимирской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. На момент сбора данных в Белгородской и Владимирской областях угроза БПЛА сохранялась уже более семи часов.

В Орловской области ситуация также потребовала повторного оповещения населения. В 07:49 мск власти во второй раз с начала суток объявили авиационную опасность.

Ещё семь регионов оказались под угрозой в Приволжском федеральном округе. Режим беспилотной опасности вводили в Башкортостане, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях. В двух последних из перечисленных субъектов — Нижегородской и Саратовской областях — на момент сообщения тревога продолжалась более шести часов.

На юге России предупреждения затронули Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Там объявляли беспилотную и ракетную опасность. В отдельных муниципалитетах Кубани угроза атаки дронов продолжала действовать.

В Северо-Кавказском федеральном округе режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло предупредил жителей о возможном замедлении мобильной связи и интернета на фоне действующих ограничений.

Таким образом, предупреждения охватили девять регионов Центрального округа, семь — Приволжского, три — Южного и один — Северо-Кавказского. При этом объявление режима опасности само по себе не означает, что в каждом из этих субъектов произошла атака или были зафиксированы разрушения.

Информация о продолжительности отдельных тревог относится к моменту подсчётов ТАСС. В дальнейшем режимы могли быть отменены или введены повторно.