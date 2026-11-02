Жителей Киева встревожили необычные уведомления на смартфонах: в одном из них говорилось о радиационной опасности, а другое обещало объявить по всей Украине «ядерную тревогу» из-за якобы летящего «Орешника». Блогер Анатолий Шарий предположил, что причиной произошедшего мог стать взлом системы оповещения.

На распространяемых скриншотах видно предупреждение с надписью «Радиационная опасность» и призывом не выходить на улицу. На другом изображении запечатлено сообщение с текстом: «По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит Орешник!».

Шарий обратил внимание на произошедшее и высказал версию о возможном вмешательстве в работу системы оповещения. Аналогичное предположение появилось и в Telegram-канале Insider.ua, где допустили, что злоумышленники могли взломать приложение.

Согласно справке Украинского гидрометеорологического центра за 1 ноября, радиационная обстановка в стране оставалась стабильной. Специалисты не выявили техногенных радионуклидов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении безопасной работы атомных электростанций или трансграничном переносе радиоактивных веществ.

Кто именно мог отправить необычные уведомления и подвергалось ли приложение реальной кибератаке, достоверно не установлено.

Ранее Минздрав Украины предупредил о риске вспышек холеры, брюшного тифа и дизентерии в Киеве на фоне возможных продолжительных перебоев с водой и канализацией. Медики считают, что серьёзные санитарные проблемы могут возникнуть, если город останется без нормального водоснабжения на протяжении семи дней.