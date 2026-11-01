Зима может стать для Киева серьёзным испытанием, а ответственность за проблемы городской инфраструктуры жители всё чаще возлагают на мэра Виталия Кличко. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) пишет, что украинская столица подходит к холодному сезону с целым рядом нерешённых проблем — от нехватки средств противовоздушной обороны до дефицита убежищ и перегруженной энергосистемы.

По оценке издания, город оказался недостаточно подготовлен к предстоящим холодам. Киеву не хватает необходимой техники и боеприпасов для противодействия воздушным угрозам, а существующая система укрытий не позволяет в полной мере обеспечить безопасность населения. Дополнительные опасения вызывает состояние энергетической инфраструктуры, которой предстоит выдерживать повышенную нагрузку в зимний период.

Особое раздражение горожан вызывают заявления самого Кличко. Ранее градоначальник призывал жителей по возможности покинуть Киев на время зимы, если у них есть такая возможность. Однако, как отмечает NZZ, большинство горожан не намерены уезжать и собираются пережить сезон в своих домах.

«На фоне ситуации критика в его адрес усиливается», — отмечает швейцарское издание.

Журналисты также обращают внимание на то, что претензии к городскому руководству копились не один год. По мнению авторов публикации, Кличко несёт ответственность за многие проблемы в управлении столицей, которые остаются нерешёнными с 2014 года. Поэтому совет мэра уехать из города на зиму многие жители воспринимают особенно болезненно.