Каллас: Украину ждёт ещё одна суровая зима

Глава евродипломатии Кая Каллас не видит предпосылок для скорого урегулирования конфликта на Украине и заявила о подготовке новых санкций против России. Свою позицию она изложила на пресс-конференции после встречи министров обороны стран формата E5 в Париже.

«Надежд на скорый мир на Украине мало. Украину ждёт ещё одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами. <...> В этом месяце ЕС принял самые масштабные со времени начала войны санкционные списки против России, и новые уже готовятся», — заявила Каллас.

По оценке Каллас, активизация дипломатических контактов не означает, что Москва готова к миру. Ещё одним направлением давления она назвала борьбу с «теневым флотом». Каллас утверждает, что сотни танкеров лишились флагов, а проверки судов вынуждают их менять маршруты на более длинные и затратные. Теперь, считает она, европейским странам следует усилить контроль в ключевых морских проходах.

Ранее украинское издание заявило, что Украина и США пытаются добиться переноса трёхсторонних переговоров с Россией на более ранний срок. Изначально встречу представителей трёх стран в Абу-Даби планировали провести во второй декаде ноября. Однако теперь стороны рассчитывают убедить Москву сесть за стол переговоров хотя бы на неделю раньше. Представители Вашингтона поначалу не понимали, почему Киев придаёт такое значение нескольким дням. Украинская сторона объяснила свою настойчивость риском серьёзных проблем с энергоснабжением в зимние месяцы.