Победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» намерено положить конец поставкам оружия в зоны вооружённых конфликтов, в том числе на Украину через западных посредников. Соответствующее обещание дали ведущие кандидаты оппозиционного объединения, пишет Reuters.

Представители движения заявили, что будущее правительство должно полностью отказаться от экспорта вооружений в страны, где ведутся боевые действия. Ограничения также затронут сделки с западными покупателями, которые впоследствии переправляют сербскую военную продукцию Киеву.

При этом победившая оппозиция не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Как отмечает агентство, представители «Студенческого списка» выступают за сохранение сложившихся отношений с Москвой, несмотря на стремление Белграда к европейской интеграции.

Одновременно движение признаёт экономическую зависимость Сербии от российских энергоресурсов. В частности, «Газпром» остаётся крупнейшим поставщиком газа в республику, обеспечивая около 2,2 миллиарда кубометров ежегодно по ценам ниже рыночных. Представители оппозиции рассматривают это сотрудничество прежде всего как экономическую необходимость, а не проявление геополитической ориентации.

Ранее Life.ru сообщал, что при Александре Вучиче сербские боеприпасы могли попадать на Украину через третьи страны. В июне 2024 года Financial Times оценивала возможный объём таких поставок в 800 миллионов долларов. Сам Вучич признавал, что Белград заключал контракты с американскими, испанскими и чешскими покупателями, однако не контролировал дальнейшее использование проданной продукции.

В июне 2025 года Сербия приостановила экспорт боеприпасов после обвинений российской Службы внешней разведки в обходных поставках оружия Киеву. Однако уже в марте 2026 года стало известно о возобновлении зарубежных продаж. По сведениям сербских СМИ, ограничения фактически сняли ещё 13 февраля. При этом официального подтверждения отмены эмбарго власти не давали.

25 октября Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. Победу одержал «Студенческий список», сформированный на фоне массовых протестов после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в 2024 году. Трагедия унесла жизни 16 человек и стала поводом для продолжительных антиправительственных выступлений.