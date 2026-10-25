Вучич признал поражение на парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. По предварительным данным, победу одерживает оппозиционный «Студенческий список». Об этом политик заявил в штабе Сербской прогрессивной партии.

По словам Вучича, результаты стратифицированной выборки уже позволяют сделать вывод о поражении правящей коалиции «Объединённая Сербия». При этом окончательные итоги голосования пока не подведены. Политик добавил, что многие будут удивлены результатами выборов.

Основным соперником партии Вучича стал «Студенческий список», сформированный на фоне массовых антиправительственных протестов. Объединение возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович. Протестное движение набрало популярность после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

Голосование завершилось 25 октября в 20:00 по местному времени (22:00 мск). По данным Республиканской избирательной комиссии, за два часа до закрытия участков явка достигла 64,89%. Всего гражданам предстояло избрать 250 депутатов парламента из кандидатов 18 политических списков.

Вучич ушёл с поста президента 27 сентября, чтобы принять участие в избирательной кампании и побороться за возвращение в кресло премьер-министра. Итоговое распределение депутатских мандатов определит возможность формирования нового правительства страны.

Ранее Life.ru сообщал, что Вучич рассчитывал укрепить отношения Сербии с Россией после парламентских выборов. Во время голосования политик выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Москвой и Белградом.