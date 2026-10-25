В Сербии закрылись участки на внеочередных парламентских выборах

В Сербии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. Избирательные участки закрылись 25 октября в 20:00 по местному времени (22:00 мск), как и предусматривал график Республиканской избирательной комиссии страны.

По данным избиркома, к 18:00 явка достигла 64,89%. Позднее наблюдатели из CeSID и Ipsos оценили её в 67,6% к 19:00. В Белграде и других городах перед участками выстраивались длинные очереди. Всего право голоса имели около 6,45 миллиона граждан, которым предстояло избрать 250 депутатов Народной скупщины.

Основная борьба развернулась между коалицией «Объединённая Сербия» во главе с бывшим президентом Александром Вучичем и оппозиционным «Студенческим списком». Первым номером последнего стал кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович. Вучич, сложивший президентские полномочия 27 сентября, рассчитывает вернуться к руководству страной уже в качестве премьер-министра.

Досрочные выборы были назначены на фоне продолжительных антиправительственных протестов, начавшихся после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Трагедия унесла жизни 16 человек. Первые предварительные результаты голосования ожидаются позднее вечером.