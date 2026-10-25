Явка на выборах в Сербии побила рекорд со времён распада Югославии

Парламентские выборы в Сербии отметились рекордной активностью граждан: за два часа до окончания голосования явка приблизилась к 65%. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, к 18:00 по местному времени свои голоса отдали 64,89% избирателей.

Результаты промежуточного подсчёта представил руководитель сербского статистического ведомства Бранко Йосипович. Он уточнил, что показатель рассчитан без учёта Косова и Метохии. Особенно активно граждане голосовали в автономном крае Воеводина, где на участки пришли 66,9% избирателей. В Белграде к этому моменту гражданский долг исполнили 65,67% жителей, имеющих право голоса.

Нынешняя кампания уже стала одной из самых массовых по участию населения за последние десятилетия. По информации избиркома, столь высокая явка не наблюдалась с момента распада Югославии в 1990-х годах. Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах в декабре 2023 года к 18:00 проголосовали 51,93% граждан. Таким образом, нынешний показатель оказался почти на 13 процентных пунктов выше.

Всего в избирательные списки включили 6 451 292 человека. Для голосования подготовили около 8,4 тысячи участков, причём 93 из них работают за пределами республики в 37 государствах. В Белграде с самого утра наблюдались очереди из желающих проголосовать. Избирательные участки открылись в 07:00 и должны завершить работу в 20:00 по местному времени, или в 22:00 по Москве.

Ранее Life.ru рассказывал, как бывший президент Сербии Александр Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах. Утром 25 октября политик вместе с супругой Тамарой прибыл на избирательный участок в районе Нови-Београд. Голосование проходило в здании детского сада «Тесла — наука для жизни». Экс-главе государства пришлось провести в общей очереди более двух часов, прежде чем он смог опустить бюллетень в урну.