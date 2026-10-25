Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич принял участие в досрочном голосовании за депутатов Народной скупщины. По данным местного агентства FoNet, политик пришёл на избирательный участок в Белграде вместе с супругой Тамарой.

Экс-глава государства появился около восьми утра в районе Нови-Београд, где помещение для волеизъявления организовали в детском саду «Тесла — наука для жизни». Несмотря на прежний высокий пост, он занял общую очередь и провёл в ожидании более двух часов. Когда очередь наконец дошла до супругов, они прошли необходимые процедуры и опустили бюллетени в урну.

На нынешних выборах Вучич возглавляет список коалиции «Александр Вучич — Объединённая Сербия», сформированной вокруг правящей Сербской прогрессивной партии. Её главным соперником считается объединение «Студенческий список — Студенты побеждают», созданное участниками протестного движения. Всего за 250 парламентских кресел борются представители 18 политических списков, включая объединения национальных меньшинств.

Право голоса имеют более 6,45 миллиона граждан. Для них открыли 8392 участка, в том числе 93 за пределами страны на территории 37 государств. Голосование началось в 07:00 и завершится в 20:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по московскому.

Ранее Life.ru рассказывал о намерении Вучича вернуться в кресло премьер-министра Сербии после парламентских выборов. В интервью Ксении Собчак 20 октября политик признался, что хочет добиться победы уже без президентских полномочий. При этом он не скрывал, что получить большинство депутатских мандатов будет непросто. Ради участия в предвыборной кампании бывший глава государства 27 сентября досрочно ушёл в отставку, передав свои обязанности председателю Скупщины Ане Брнабич. Вучич уже возглавлял сербское правительство с 2014 по 2017 год, после чего занял высший государственный пост. Теперь его кандидатуру на должность премьера поддерживает Сербская прогрессивная партия, однако окончательный расклад сил станет известен после подсчёта голосов.